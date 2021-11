G5 Sahel : une tournée du nouveau Secrétaire Exécutif du G5 Sahel

Le nouveau Secrétaire Exécutif du G5 Sahel, Éric Tiare, accompagné de son staff a été reçu par le Secrétaire Général du ministre de la Défense et des Anciens Combattants (SEGAL), le Général de brigade Sidiki Samaké.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la tournée de prise de contact auprès des Chefs d’Etats des 5 pays membres du G5 Sahel et aux ministres en charge de la Défense du G5 Sahel.

Les voies et moyens pour soutenir les Forces de Défense et de Sécurité sur les questions essentiellement la disponibilité à travailler pour avoir ces moyens afin de soutenir les Forces qui sont sur le terrain et qui luttent quotidiennement contre le terrorisme sont, entre autres, les sujets abordés au cours de cette rencontre.