Soudan : accord politique entre Hamdok et Al-Burhan

Un accord politique a été signé dimanche au Palais républicain entre le Président du Conseil souverain, le lieutenant-général Abdul Fattah Al-Burhan, et le Premier ministre Abdullah Hamdok, stipulant l’annulation de la décision concernant l’exemption du Premier ministre Abdullah Hamdok, la libération de tous les détenus politiques, la mise en œuvre de l’Accord de paix de Juba et l’achèvement des droits qui en découlent et l’annexion des non-signataires à l’accord de paix, selon l’agence de presse soudanaise (SUNA).

L’accord a mis l’accent sur la nécessité d’amender le document constitutionnel par consensus afin d’atteindre et d’assurer une participation politique complète pour toutes les composantes de la société, à l’exception du Parti du Congrès national dissous.

Les deux parties ont affirmé que le partenariat de transition existant entre les civils et les militaires est le garant et la voie de la stabilité et de la sécurité du Soudan, et en conséquence les deux parties ont convenu de mettre en œuvre le partenariat dans un esprit et une confiance avec un engagement total à la formation d’un gouvernement civil aux compétences nationales indépendantes.

Les deux parties ont également convenu que le Conseil de souveraineté de transition supervise la mise en œuvre des tâches de la période de transition mentionnées à l’article (8) du document constitutionnel sans ingérence directe dans le travail de l’appareil exécutif, en mettant l’accent sur la garantie de la transition de l’autorité de transition au gouvernement à la fin de la période de transition en juillet 2023. Plusieurs accords ont été signés par les deux parties.

Le Premier ministre de transition, Dr. Abdullah Hamdok a indiqué, après avoir signé le dimanche au Palais républicain la déclaration politique, que la signature de l’accord politique ouvre la porte grande à toutes les questions de transition.

De même, le président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a salué les efforts et les positions du deuxième commandant des Forces de soutien rapide, le lieutenant-général Abdel Rahim Daglao.

Lors de son allocution à la cérémonie de signature de l’accord politique avec le Premier ministre Abdullah Hamdouk, Al-Burhan a noté qu’Abdul Rahim Dagalo avait joué un rôle national central au cours de la période écoulée et déployé de grands efforts pour maintenir la sécurité et la stabilité, remerciant tous les efforts nationaux qui ont joué un rôle dans l’apaisement de la situation.

Il a également salué les efforts des soufis pour rapprocher les rangs et l’unité de la parole afin de préserver la stabilité dans le pays (SUNA).