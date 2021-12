Gabon : des responsables de la direction centrale des ressources humaines (DCRH) du ministère du Pétrole, du Gaz et des Mines ont été suspendus

Plusieurs responsables de la direction centrale des ressources humaines (DCRH) du ministère du Pétrole, du Gaz et des Mines ont été suspendus, pour trafic de postes budgétaires.

« Tous les responsables de la managériale de ce service sont suspendus durant la période d’investigation judiciaire jusqu’à l’établissement des responsabilités de chacun », précise une note de service signée du secrétaire générale de ce département, Nestor Andome Ayi, ajoutant que pour le fonctionnement de cette DCRH, l’intérim sera assuré par le chargé d’études du secrétariat général dudit ministère, Paul André N’Na Angoue.

Ces trafiquants auraient amassé plus de 52 millions de FCFA pour des intégrations frauduleuses à la Fonction publique, poursuit le média.

Pour l’Autorité nationale de vérification et d’audit (Anavéa), ces intégrations frauduleuses n’auraient pas eu lieu sans le concours de certains agents véreux de la direction du recrutement de la Fonction publique pour l’attribution des matricules, de la direction de la préparation et de la programmation budgétaire, de la réservation des postes budgétaires, de la direction générale du budget et du service de mise en solde pour activer le matricule.