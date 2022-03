BM : 295 millions de dollars pour l’accès à l’électricité au Tchad

Le Groupe de la Banque mondiale (BM) a octroyé un don de 295 millions de dollars au Tchad pour financer la mise en œuvre du Projet d’Accroissement de l’Accès à l’Energie (PAAET).

Accordé via l’Association Internationale de Développement (IDA), une des trois filiales de la BM chargée de soutenir les pays les plus pauvres et d’appuyer leur essor économique, ce nouvel appui financier vise à augmenter l’accès de la population à l’électricité et aux solutions propres de cuisson.

L’objectif est de faire passer le taux d’accès à l’électricité, de 6 % aujourd’hui, à 30 % d’ici 2027 pour environ un million de ménages concernés, d’après Rasit Pertev, représentant résident de la Banque mondiale au Tchad.

« La stratégie de soutien de la Banque pour l’accès à l’énergie au Tchad se fait sur une approche à deux volets, soit d’une part, l’électrification hors réseau menée par le secteur privé pour stimuler rapidement l’accès et d’autre part, l’électrification nationale basée sur le réseau de la Société Nationale d’Electricité (SNE) », a expliqué Clara de Sousa, directrice des opérations de la BM pour le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad.

Grâce au PAAET, plus de 6 millions de personnes bénéficieront des services d’électricité, dont 400.000 réfugiés et environ 740.000 personnes issues des communautés hôtes.

Le projet permettra également l’électrification d’environ 850 centres médicaux et 700 écoles, principalement dans les zones rurales, dont 150 centres médicaux et 200 écoles au profit des réfugiés et des communautés hôtes.