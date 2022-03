USA : aide humanitaire de 195 millions de dollars pour le Soudan du Sud

À travers son agence de développement international USAID, le gouvernement américain va octroyer un soutien humanitaire de plus de 195 millions de dollars US au Soudan du Sud.

Cette aide humanitaire des Etats Unis d’Amérique (USA) va renforcer la résilience des communautés sud-soudanaises aux crises futures, a annoncé l’USAID dans un communiqué de presse publié sur son site web.

Concrètement, il s’agit de « fournir une aide alimentaire et nutritionnelle d’urgence, des soins de santé essentiels, un soutien aux moyens de subsistance et des services de protection », indique l’institution américaine, précisant que cette aide sera acheminée par le biais du Programme alimentaire mondial (PAM).

Selon l’USAID, ces aides alimentaire et nutritionnelle d’urgence sera offerte à plus de 1,2 million de personnes affectées par la crise qui sévit dans le pays.

Le Service aérien humanitaire des Nations unies et le Pôle logistique dirigé par le PAM recevront aussi un soutien en vue de « transporter par voie aérienne des denrées alimentaires essentielles, des soins de santé et des services de protection aux communautés dans les zones éloignées et difficiles d’accès ».

Plus de 70% de la population sud-soudanaise sera confrontée à une faim extrême en 2022, a mis en garde le PAM dans un communiqué récemment publié.