Gabon: Construction d’une centrale photovoltaïque DE 120 MW

Plusieurs dirigeants gabonais ont participé vendredi au coup d’envoi des travaux de construction d’une centrale photovoltaïque de l’entreprise SOLEN qui permettra de produire 120 MW d’électricité en deux phases de 60 MW + 15 MWhr, dont la première débutera immédiatement après le lancement des travaux.

La centrale devrait être opérationnelle d’ici fin juillet 2023 et l’énergie produite pendant cette première phase remplacera environ 100.000 tonnes de CO2 par an. Ce projet s’inscrit dans la volonté de l’entreprise d’accompagner la stratégie du Gabon axée sur une énergie plus verte en faisant des énergies renouvelables un contributeur majeur au panier énergétique du Gabon.

Cette centrale permettra de satisfaire l’accroissement des besoins énergétiques de la ville de Libreville et de sa périphérie. La deuxième étape de cette même phase verra le développement de 30 MW supplémentaires ainsi que 7 MWhr de BESS pour arriver à 60 MW + 15 MWhr prévus.

Située près de Ntoum notamment à Ayeme Plaine, le site de la centrale s’étend sur un terrain de 251Ha. La centrale solaire photovoltaïque utilisera la technologie des trackers solaires, ce qui augmentera l’efficacité des panneaux solaires en les faisant suivre la trajectoire du soleil.