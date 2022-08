Burkina Faso : Une trentaine de terroristes tués selon l’Armée 

L’armée burkinabè annonce avoir éliminé dimanche une trentaine de terroristes à l’Est et au Nord du pays, détruit des bases et récupéré une importante logistique.

Un communiqué de l’armée précise que les Forces spéciales burkinabè appuyées par l’armée de l’air ont abattu, dimanche, au moins une dizaine de terroristes à Soam (Gourma, Est).

L’armée souligne avoir neutralisé dans la zone de Helga (Yagha, Est) au moins 18 terroristes, détruit deux bases et un pot de logistique. De la logistique a été également saisie.

Cette dernière opération a coûté la vie à un soldat, fait savoir l’armée qui avait annoncé qu’au moins 114 terroristes ont été « neutralisés », lors de plusieurs opérations militaires menées du 15 juillet au 15 août sur le territoire national.

Par ailleurs, la fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) qui rassemble quelque 700 imams et prêcheurs musulmans du Burkina Faso a dénoncé lundi « l’intolérance religieuse et ethnique » après des appels « au meurtre » et « à l’épuration ethnique » visant la minorité Peule du pays.

Cette déclaration survient après des appels à la haine et au meurtre des Peuls du Burkina Faso, assimilés aux groupes terroristes armés qui ensanglantent le pays depuis 2015 et dont des membres sont issus de la communauté peule.