Sénégal: 13ème session annuelle sur l’environnement et le droit international des droits de l’homme

La 13ème session annuelle sur l’environnement et le droit international des droits de l’homme s’est ouverte, lundi à Dakar, avec la participation d’experts représentant plusieurs organisations internationales.

L’événement, qui se poursuivra jusqu’à 30 septembre est conjointement organisé par la Fondation Friedrich Naumann, la Fondation René Cassin, l’Institut International des Droits de l’Homme (FRC), en partenariat avec l’ambassade de France au Sénégal, le Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (BRAO/HCDH), la Délégation de l’Union Européenne au Sénégal (DUE) et le Comité Sénégalais des Droits de l’Homme (CSDH).

« Les actions des gouvernements dans le domaine des climats et de l’environnement sont urgentes et nécessaires et les gouvernements ont bien conscience de cette urgence », a déclaré l’ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Sénégal, Sonke Siemon, lors de la cérémonie de lancement de la session.

« Il faudrait agir par rapport aux questions climatiques et environnementales pour aussi préserver les droits de l’homme », a-t-elle souligné.