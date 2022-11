RDC : 13 civils tués à Bashu par les ADF

Les corps de treize civils ont été découverts dans plusieurs champs mercredi 9 novembre dans la chefferie des Bashu (Nord-kivu), une région de Beni, en République démocratique du Congo (RDC).

Selon des sources locales, ils ont été tués par les rebelles de l’ADF (Forces démocratiques alliées).

D’après OKAPI, leurs corps ont été inhumés aux lieux même où ils ont été découverts.

Les victimes, dont les corps ont été découverts avec consternation, étaient des cultivateurs enlevés depuis le 4 novembre par les ADF alors qu’ils étaient en pleine activité champêtre dans cette partie sud-est du territoire de Beni.

Ils auraient été abattus dimanche 6 novembre dans ces vastes champs, estiment des sources locales.

Quelques habitants, accompagnés par un élu du territoire de Beni Emile Saidi Balikwisha, se sont rendus sur les lieux de ces tueries à Vuthala, Kivwevwe, Kyadova et Auberge, où toutes les victimes ont été inhumées, chacune dans le champ où gisait son corps.

Les mêmes sources renseignent que 5 de ces victimes, étaient des habitants de Butembo qui cultivaient les champs, dans cette région voisine.

Tout en encourageant les forces armées pour les efforts qu’elles sont en train de fournir pour la sécurisation de la population dans la chefferie des Bashu, le député provincial élu du territoire de Beni Emile Saidi Balikwisha, demande au gouvernement de « se mobiliser pour la cause du territoire de Beni, comme il le fait face à l’agression rwandaise avec les M23 et que les militaires qui sont sur les lignes des fronts soient bien équipés et pris en charge ».

Par ailleurs, deux civils ont été tués dans une attaque attribuée aux rebelles ougandais des ADF dans la nuit de mardi à ce mercredi 9 novembre à Kabasha, une localité du groupement Buliki située à plus ou moins 18 kilomètres de la ville de Beni, sur la route Beni-Butembo (Nord-Kivu).

Selon la société civile locale, qui livre cette information, il s’agit-là d’un bilan provisoire car plusieurs autres personnes sont portées disparues.

Parmi les personnes portées disparues, figurent un médecin du centre de santé de Kabasha et plusieurs enfants.

Les assaillants ont pillé des marchandises dans des maisons, des boutiques et des médicaments dans des officines pharmaceutiques avant de les incendier.

Ils ont brulé le centre de santé et le poste du sous commissariat de la police de Kabasha ainsi que quatre véhicules des marchandises en stationnement, dont trois camions et une voiture.