Sahel : Fin de l’opération anti-jihadiste Barkhane

Le président français Emmanuel Macron a annoncé officiellement la fin de l’opération militaire Barkhane au Sahel, neuf ans après l’arrivée des forces françaises du Mali et trois mois après leur départ de ce pays.

« Nous lancerons dans les prochains jours une phase d’échanges avec nos partenaires africains, nos alliés et les organisations régionales pour faire évoluer ensemble le statut, le format et les missions des actuelles bases militaires françaises au Sahel et en Afrique de l’Ouest », a-t-il déclaré. Une stratégie « finalisée d’ici 6 mois ».

L’armée française a achevé en août son départ du Mali après neuf ans de présence. Un épilogue difficile, imposé par la junte au pouvoir qui travaille désormais, même si elle s’en défend avec le sulfureux groupe paramilitaire russe Wagner.

La nouvelle stratégie de la France en Afrique sera finalisée d’ici six mois après consultations avec ses partenaires sur le continent, a précisé le chef de l’Etat. Quelque 3.000 militaires français restent déployés au Niger, au Tchad et au Burkina Faso.

Parmi les nouveaux défis, « l’influence », qui inclut la lutte contre les fausses informations à des fins de déstabilisation, va être érigée au rang de « fonction stratégique » dans la défense de la France.

« Nous ne serons pas des spectateurs patients », assistant à la propagation de narratifs hostiles à la France, a averti Emmanuel Macron, promettant une action plus offensive en la matière, « sans orgueil, mais sans inhibition malvenue ».

Par ailleurs, sur l’échiquier international, la France entend rester une puissance « respectée pour son statut doté de l’arme nucléaire, moteur de l’autonomie stratégique européenne, allié exemplaire dans l’espace euro-atlantique, une partenaire fiable et crédible ».

Le chef de l’Etat a réaffirmé que la dissuasion nucléaire française « contribuait » à la « sécurité » de l’Europe, clarifiant ainsi des déclarations récentes qui avaient semblé remettre en question cet enjeu.

« Aujourd’hui plus encore qu’hier, les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne (…) Gardons-nous d’oublier que la France a bien la dissuasion nucléaire et gardons-nous parfois de dramatiser quelques propos », a déclaré le président Macron.