Togo : Agrandir la centrale solaire Blitta

La société d’énergies renouvelables basée à Dubaï, AMEA Power, a annoncé, mercredi, qu’elle allait agrandir la centrale solaire Blitta au Togo, faisant ainsi d’elle la plus grande centrale solaire d’Afrique de l’Ouest.

Un financement par emprunt de 25 millions de dollars sera alloué en faveur de cette expansion de la part du bureau des exportations d’Abu Dhabi.

« Ce projet ne serait pas possible sans le soutien du Fonds d’Abu Dhabi pour le développement, du Bureau des exportations d’Abu Dhabi et du gouvernement togolais. Grâce à leur soutien, AMEA Power est en mesure de devenir un champion mondial pour les EAU et de démontrer davantage l’engagement du pays dans la transition énergétique mondiale », a déclaré Hussain Al Nowais, président d’AMEA Power.

Dans les faits, le projet, situé dans le village de Blitta, sera étendu de 50 à 70 mégawatts et comprendra un système de stockage d’énergie par batterie de 4 MWh afin d’augmenter la disponibilité de l’énergie propre au réseau électrique la nuit.

L’augmentation de la capacité de la centrale solaire à 70 MW permettra d’alimenter plus de 222.000 foyers dans le pays.

L’énergie renouvelable accélérera ainsi un meilleur accès à l’énergie propre au Togo, où près de 46% de la population n’avait pas accès à l’électricité en 2020, selon les données de la banque mondiale.