Afrique du Sud : 200 soldats la protection des centrales électriques d’un « danger imminent »

Près de deux cents soldats seront déployés en Afrique du Sud pour protéger les centrales électriques d’un « danger imminent », a annoncé la Force de défense nationale sud-africaine (SANDF).

« Les éléments de l’armée seront déployés pour protéger les infrastructures critiques, alors que des mises à jour quotidiennes sont reçues sur la situation sécuritaire dans diverses centrales électriques de la compagnie d’électricité publique Eskom », a indiqué le porte-parole de la SANDF, Andries Mahapa.

Il a précisé qu’ »il n’y a pas que les organisations criminelles qui menacent les centrales électriques du pays. Les rapports des services de renseignement indiquent également d’autres dangers imminents, ce qui signifiait que l’armée devait s’impliquer de toute urgence ».

Ce déploiement de soldats s’inscrit ainsi dans le cadre de l’opération « Prosper » de la SANDF qui vise à mettre fin à la violence publique et aux dommages aux infrastructures clés, suite aux émeutes de juillet 2021 qui ont fait plus de 300 morts et des dégâts matériels estimés à des milliards de dollars, a-t-il poursuivi.