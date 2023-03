Madagascar : 8,3 millions d’euros de l’AFD pour l’aménagement urbain 

La Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) va bénéficier d’un financement de 8,3 millions d’euros de la part de l’Agence Française pour le Développement (AFD) pour améliorer les infrastructures et les aménagements urbains de la capitale.

Une convention de financement dans le cadre du projet d’appui à la CUA a été signée à cet égard au ministère de l’Economie et des finances.

Les améliorations à faire dans ce projet porte entre autres sur la réhabilitation et l’élargissement des trottoirs sur les axes les plus fréquentés par les piétons, la création des itinéraires cyclables, l’amélioration des zones d’attente des taxis, des travaux de voirie et l’éclairage des tunnels.

Le projet s’articule ainsi autour de trois composantes principales. La première consiste à sécuriser et à développer la mobilité douce-planification de la mobilité urbaine. La deuxième consiste à renforcer les capacités de la CUA. Et la troisième va permettre de développer la pépinière urbaine.

Des micro-aménagements seront réalisés grâce à la mobilisation de la société civile et/ou des habitants, afin de développer des espaces publics.