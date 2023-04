Burkina Faso : plusieurs terroristes tués à l’Est et à Soum Bella

L’armée burkinabè a neutralisé le lundi 3 avril 2023, des terroristes dans leur base à Tawori, située dans l’Est.

Par ailleurs, dans la zone de Soum Bella, une colonne de terroristes sur une dizaine de motos a été éliminée, selon l’armée.

Les Forces de Défense et de Sécurité (FDS-Burkina) et les volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ont également tué des terroristes qui ont troublé la quiétude des populations de Kantchari (Est), rapporte dimanche l’Agence d’information du Burkina (AIB), notant que des armes et des moyens roulants ont été saisis.

Dans la zone de Oursi, c’est un point d’appui du groupe terroriste ‘’Etat Islamique’’ au grand Sahel qui a été éliminé, précise-t-on.

Les frappes se sont également poursuivies dimanche dans le quartier général du Groupe terroriste dit de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), dans la zone de Nassoumbou, ajoute la même source.

Depuis des années, le Burkina Faso est en proie à des incursions et des attaques terroristes.