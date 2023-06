Pretoria : Le président Macron participera au sommet des BRICS 

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré mardi à Pretoria, à l’issue de sa visite en Afrique du Sud, l’intention du président Emmanuel Macron de participer au prochain sommet des BRICS prévu en août à Johannesburg.

La décision d’invitation « doit être faite non pas par la France, mais par les BRICS et au premier rang d’entre eux, l’Afrique du Sud », qui assume cette année la présidence du mécanisme multilatéral regroupant la Chine, la Russie, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud.

« C’est l’hôte qui détermine qui doit être invité », a confirmé lundi la cheffe de la diplomatie sud-africaine Naledi Pandor lors d’un point de presse conjoint avec son homologue française, soulignant que la décision sera prise par le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

« J’ai fait état à mon homologue Mme Pandor (…) de la disponibilité du président et de son intérêt à poursuivre le dialogue que la France entretient avec les Brics », a annoncé Catherine Colonna à la presse, au terme d’une visite officielle en Afrique du Sud.