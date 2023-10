Sénégal : Composition du nouveau gouvernement 

Mercredi soir, la présidence de la République sénégalaise a annoncé la formation du nouveau gouvernement. Cette annonce a été faite par le secrétaire général de la présidence, Oumar Samba Bâ, lors d’une diffusion en direct sur la chaîne de télévision publique, la Rts. La nouvelle équipe gouvernementale a été mise en place à la suite de la dissolution du précédent gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Bâ, qui avait été nommé le 17 septembre 2022.

Trente-neuf ministres dont six femmes font leur entrée au gouvernement à six mois de la Présidentielle du 25 février 2024.

Ce gouvernement est chargé pour les 6 prochains mois de consacrer ses actions autour de ces orientations majeures : « Répondre aux défis de la souveraineté et assurer une bonne organisation de l’élection présidentielle du 25 février 2024. Prendre en charge les urgences économiques et sociales notamment la consolidation de la croissance, l’amélioration du pouvoir d’achat des populations, la lutte contre la vie chère, l’insertion, et l’emploi des jeunes ».

Le Premier ministre Amadou Bâ, qui est le candidat désigné de la coalition présidentielle, se retrouvera en compétition avec des membres dissidents de son propre parti politique, y compris l’ancien Premier ministre Mouhammad Boun Dionne, ainsi qu’Aly Ngouille Ndiaye, en plus des principaux leaders de l’opposition.