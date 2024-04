Somalie : Le Premier ministre annonce un nouveau gouvernement

Hamza Abdi Barre, Premier ministre somalien, a récemment effectué un remaniement ministériel, avec des changements significatifs au niveau des Affaires étrangères et de l’Intérieur.

Ahmed Moalim Fiqi, précédemment ministre de l’Intérieur et des Affaires fédérales, a été désigné comme le nouveau ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, selon l’Agence somalienne de presse (SONNA).

Ali Yusuf Ali prend en charge le ministère de l’Intérieur, des Affaires fédérales et de la Réconciliation, tandis qu’Abdullahi Sheikh Ismael devient ministre de la Sécurité intérieure.

Dans d’autres nominations, Abdullahi Bidhan Warsame devient le ministre de l’Énergie et de l’Eau, Mohamed Adan Moalim est désigné ministre des Postes, des Communications et de la Technologie, et Ahmed Omar Mohamed est nommé ministre d’État de l’Environnement et du Changement climatique.

Ce remaniement survient une semaine après l’approbation par le Parlement somalien de chapitres amendés de la constitution, portant notamment sur l’introduction du suffrage universel et d’un régime présidentiel. Selon ces amendements, à partir des élections de 2026, le poste de Premier ministre sera supprimé et remplacé par un vice-président élu conjointement avec le président.