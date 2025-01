Niger : Enlèvement d’une ressortissante autrichienne à Agadez, dans le nord du pays

Une citoyenne autrichienne a été enlevée dimanche dans la ville d’Agadez, située dans le nord du Niger, selon le ministère autrichien des Affaires étrangères, qui n’a pas précisé l’identité des ravisseurs.

Eva Gretzmacher, 73 ans, qui résidait à Agadez depuis 28 ans, a été enlevée à son domicile par des « hommes armés ». Elle menait des projets dans plusieurs domaines, tels que l’éducation, la santé, l’autonomisation des femmes, l’écologie, la culture et les arts.

L’ambassade d’Autriche à Alger, qui est responsable des affaires consulaires pour le Niger, est en contact direct avec le gouverneur d’Agadez, a précisé le ministère. Ce dernier a également signalé avoir adressé une demande de soutien au ministère des Affaires étrangères du Niger.

Selon les médias locaux, aucun bien personnel n’a été volé lors de l’enlèvement. Il est également rapporté qu’en 2021, Eva Gretzmacher avait déjà été menacée d’enlèvement.

Le dernier kidnapping d’Occidentaux dans la région d’Agadez remonte à 2010, lorsqu’un groupe de six personnes, dont cinq Français, un Togolais et un Malgache, employés d’Areva (aujourd’hui Orano) et de son sous-traitant Satom, avaient été enlevés à Arlit, non loin de là. Cet enlèvement avait été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI).

Pour sa part, l’armée nigérienne a récemment lancé l’opération antiterroriste « Garkoi » afin de sécuriser les frontières du pays avec la Libye, l’Algérie et le Mali.