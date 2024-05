RDC : L’armée est déployée dans la province du Sud-Kivu pour contrer le M23 

La République démocratique du Congo (RDC) a annoncé le déploiement de son armée dans la province orientale du Sud-Kivu pour contrer l’expansion du groupe rebelle Mouvement du 23 mars (M23). Ce dernier a récemment lancé des attaques dans cette zone après avoir pris le contrôle de plusieurs localités stratégiques dans le Nord-Kivu voisin.

Guillaume Ndjike, porte-parole de l’armée congolaise, a déclaré jeudi soir que les Forces armées de la RDC ont lancé une offensive contre les positions du M23 depuis le 22 mai. Les opérations sont en cours et les soldats congolais maintiennent toujours le contrôle des localités du Sud-Kivu bordant la province du Nord-Kivu, malgré des bombardements ayant touché des zones civiles à Minova la semaine dernière.

Des progrès ont été signalés du côté de Minova et Bweremana dans la récupération de la colline stratégique de Ndumba, a assuré Voltaire Batundi Hangi, un leader de la société civile, ce vendredi.

Le M23, dont les bases sont situées dans le Nord-Kivu, dirige ses attaques vers le Sud-Kivu pour la première fois depuis la reprise de ses activités militaires à la mi-2022. Les insurgés se sont approchés à environ vingt kilomètres de Goma, la capitale provinciale densément peuplée du Nord-Kivu, qu’ils ont brièvement occupée en 2012 avant de se retirer sous la pression internationale. Ils ont également pris le contrôle des routes reliant le reste du pays à Goma, qui abrite plus d’un million d’habitants et est le siège de nombreuses organisations internationales et institutions de l’ONU.