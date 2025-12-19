Angola : Washington accorde un prêt de 553 millions de dollars pour moderniser le couloir ferroviaire de Lobito

Les Etats-Unis ont officialisé mercredi l’octroi d’un prêt de 553 millions de dollars pour la modernisation de la ligne ferroviaire stratégique du couloir de Lobito, en Angola. L’annonce a été faite conjointement par l’agence américaine de financement du développement (DFC) et les autorités angolaises.

Ce financement, dévoilé l’an dernier sous l’administration de l’ancien président Joe Biden, sera complété par une contribution de 200 millions de dollars de la Banque de développement d’Afrique du Sud (DBSA). Il permettra la réhabilitation d’environ 1.300 kilomètres de voies ferrées ainsi que l’acquisition de nouvelles locomotives.

Selon la DFC, ce projet répond à des enjeux économiques et géostratégiques majeurs. L’agence souligne que l’Afrique centrale regorge de ressources essentielles pour les industries américaines, notamment des minerais stratégiques indispensables aux secteurs des technologies et de la défense. Ces investissements visent également à sécuriser les chaînes d’approvisionnement et à limiter l’influence de concurrents stratégiques, au premier rang desquels la Chine.

Soutenu également par des partenaires européens, la ligne de Lobito doit relier le port angolais à la frontière avec la République démocratique du Congo, riche en minerais, ainsi qu’à la Zambie. Le projet ambitionne de réduire drastiquement les délais de transport des matières premières vers la côte atlantique, en les faisant passer d’environ 45 jours par la route à moins de deux jours par le rail.

Le ministère angolais des Transports précise que le prêt couvrira des investissements dans les infrastructures ferroviaires, les ateliers de maintenance, les systèmes de signalisation et le matériel roulant, afin d’améliorer durablement la capacité, la performance et la fiabilité de ce corridor logistique stratégique.