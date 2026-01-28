Niger : La coopération sino-nigérienne au cœur des échanges entre le Premier ministre et l’ambassadeur de Chine

Le Premier ministre, M. Ali Mahaman Zeine, a accordé une audience, le mardi 27 janvier 2026, à l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Niger, M. Lyu Guijun.

A l’issue de la rencontre, le diplomate chinois a indiqué être venu exposer au Premier ministre, ainsi qu’au ministre des Affaires étrangères, les grandes orientations de la politique de Beijing à l’égard du Niger. Il a réaffirmé l’engagement de la Chine à accompagner le Niger sur la voie de la modernisation, soulignant la volonté des deux pays d’avancer ensemble vers un développement partagé.

Lyu Guijun a par ailleurs assuré que son pays continuera d’appuyer le Niger dans la définition d’un modèle de développement conforme à ses réalités nationales, dans la lutte contre le terrorisme et les ingérences extérieures, ainsi que dans la préservation de sa souveraineté, de sa sécurité et de ses intérêts stratégiques.

Le représentant de Pékin a également exprimé la gratitude de la Chine pour le soutien constant du Niger sur les dossiers sensibles, notamment ceux relatifs à Taïwan et aux droits de l’homme.

Il a rappelé que l’année en cours revêt une importance particulière pour les relations sino-nigériennes et sino-africaines, marquée par la commémoration du 70ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les pays africains.

Enfin, l’ambassadeur a réitéré la détermination de son pays à œuvrer, aux côtés du Niger, au renforcement de la coopération bilatérale dans l’ensemble des secteurs, dans l’objectif de générer des retombées concrètes au profit des populations nigériennes.