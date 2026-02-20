Mali : L’armée intensifie la pression sur les groupes armés dans le centre du pays

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont récemment mené deux frappes aériennes dans la région de Ségou, selon un communiqué publié mercredi par l’État-major général.

La première opération a visé un groupe embusqué qui s’apprêtait à attaquer un convoi logistique de l’armée. Peu après, une seconde frappe de précision a ciblé des combattants tentant d’évacuer leurs blessés depuis la zone des affrontements.

D’après un bilan provisoire, une vingtaine d’éléments armés ont été neutralisés et leur matériel logistique détruit. Une opération comparable, conduite le 7 février dans la même région, avait déjà permis d’éliminer une trentaine de combattants.

Depuis plusieurs mois, le Mali fait face à une recrudescence d’attaques terroristes, notamment attribuées au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda. Les assaillants ciblent régulièrement des convois de carburant ainsi que des sites industriels et miniers stratégiques.