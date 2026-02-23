Niger : La mobilisation générale présentée comme levier de cohésion nationale

Dans le cadre de sa série de reportages consacrée à l’ordonnance de mobilisation générale pour la défense de la patrie, lancée par Agence Nigérienne de Presse, l’antenne régionale de Diffa a recueilli la réaction du coordinateur national de Alliance Civilo-Militaire du Niger, Idrissa Mato.

Pour ce dernier, l’ordonnance décrétée par le chef de l’Etat, le général Abdourahamane Tiani, représente «une décision historique et profondément patriotique», traduisant la volonté des autorités de renforcer la capacité de résistance nationale face aux menaces sécuritaires.

Selon lui, cette mobilisation dépasse le seul cadre militaire. Elle constitue avant tout un appel à l’engagement citoyen, à la solidarité et à l’unité nationale. Dans un contexte marqué par des défis persistants, notamment dans les zones frontalières, la mesure vise à structurer et intensifier les efforts des forces de défense et de sécurité grâce à une participation active des populations.

Défendre la patrie, ce n’est pas seulement porter les armes, mais aussi informer, prévenir, soutenir nos forces et consolider la cohésion sociale, a-t-il souligné.

Dans ce sens, les coordinations régionales de l’Alliance ont lancé, avec l’appui des autorités administratives et coutumières, des caravanes de sensibilisation destinées à expliquer aux populations les enjeux de l’ordonnance. L’organisation encourage notamment la vigilance communautaire, le partage d’informations utiles, la lutte contre la désinformation et la participation aux initiatives locales de sécurité.

L’édition 2026 du Dialogue intercommunautaire civilo-militaire sera d’ailleurs placée sous le signe de la mobilisation générale, avec un accent sur la cohésion nationale, la paix sociale et la coopération entre populations et forces de défense.

Pour Idrissa Mato, le succès de cette mobilisation repose sur l’implication de tous les acteurs dont les autorités, les leaders communautaires, la société civile, les jeunes, les femmes et les forces de sécurité. Il appelle également à la vigilance face aux rumeurs susceptibles de fragiliser l’unité nationale.

Saluant le leadership du chef de l’Etat et le patriotisme des Nigériens, il se dit convaincu que «l’unité et la solidarité restent les meilleures réponses aux défis sécuritaires».