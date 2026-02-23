Nigeria : 38 morts dans une attaque armée dans le nord-ouest

Au moins 38 personnes ont perdu la vie dans la nuit de jeudi à vendredi lors d’une attaque menée par des hommes armés dans le village de Dutse Dan Ajiya, situé dans l’Etat de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, rapportent samedi les médias locaux.

Les assaillants, arrivés à moto, ont ouvert le feu de manière indiscriminée, tuant des dizaines d’habitants et incendiant plusieurs maisons, précisent les sources locales.

Des patrouilles ont été déployées pour retrouver les assaillants. L’armée a été alertée et un avion de chasse mobilisé pour soutenir les opérations.

Ces groupes criminels, impliqués dans le vol et le kidnapping contre rançon, disposent de camps situés dans des forêts s’étendant sur plusieurs États du nord du Nigeria, dont Zamfara, Katsina, Kaduna, Sokoto, Kebbi et Niger, à partir desquels ils lancent régulièrement des attaques contre les villages voisins.

Malgré des initiatives de réconciliation, comme les amnisties et compensations destinées à stabiliser la région, plusieurs États du nord du Nigeria, dont Zamfara, continuent de subir une recrudescence de la violence des groupes terroristes et des bandits.