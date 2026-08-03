Niger : Des centaines d’habitants fuient après des attaques dans la région de Dosso

Des centaines d’habitants ont été contraints d’abandonner leurs villages dans la région de Dosso, au sud-ouest du Niger, à la suite d’une série d’attaques attribuées à des groupes armés mi-juillet, selon des sources locales.

Ces déplacements de population, inédits dans cette partie du pays, concernent notamment le département de Loga, situé près des frontières avec le Bénin et le Nigeria. Ces violences ont éclaté en pleine saison des travaux agricoles, perturbant les activités des populations.

Selon une source locale, les premières attaques ont visé au moins trois villages le 17 juillet, faisant plusieurs dizaines de morts et des blessés, tous des civils. Aucun bilan officiel n’a toutefois été communiqué. Les attaques sont attribuées aux terroristes des groupes jihadistes liés à Al-Qaïda et à l’organisation Etat islamique.

Des survivants ont trouvé refuge dans la région voisine de Tahoua, tandis que plusieurs centaines d’autres se sont installés à Dogondoutchi, à une centaine de kilomètres de Loga, comme l’ont montré des images diffusées par la télévision nationale.

En déplacement à Loga, le gouverneur de la région de Dosso, le colonel Bana Alhassane, a assuré que des mesures seraient prises pour renforcer le dispositif sécuritaire afin de permettre le retour des déplacés dans leurs localités et la reprise des activités agricoles. De leur côté, les représentants des personnes déplacées affirment qu’un retour ne sera envisageable qu’après le déploiement de forces de sécurité capables de garantir leur protection.

La zone frontalière entre le Bénin, le Niger et le Nigeria est devenue, au cours de l’année 2025, un nouveau foyer de violences jihadistes. Selon l’ONG ACLED, les groupes affiliés à Al-Qaïda et à l’Etat islamique qui sont soutenus par l’Algérie, y ont multiplié les attaques et renforcé leur présence.

D’après les Nations unies, le Niger comptait en 2025 plus de 450 000 déplacés internes, principalement concentrés dans les régions de Tillabéri, Diffa et Tahoua, touchées depuis plusieurs années par l’insécurité.