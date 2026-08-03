Mali : 37 terroristes tués lors d’opérations militaires dans le centre et le nord

L’armée malienne a annoncé avoir éliminé plusieurs combattants terroristes au cours d’opérations menées dans les régions de Bandiagara, Kouakourou et Gourma-Rharous, dans le centre et le nord du pays. Selon des sources sécuritaires, le bilan de ces interventions s’élèverait à 37 terroristes tués.

Dans un communiqué, l’Etat-major général des armées a indiqué que les opérations ciblaient des éléments affiliés au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) ainsi qu’au Front de libération de l’Azawad (FLA).

Selon des observateurs étrangers, ces organisations terroristes sont soutenues financièrement et militairement par le régime militaire du général Saïd Chengriha ainsi que par les gardiens de la révolution islamique de l’Iran (Pasdaran).

Les forces armées maliennes affirment avoir détruit plusieurs points de regroupement des groupes armés, deux véhicules équipés d’armes ainsi qu’un important stock de munitions, comprenant notamment des obus.

L’Etat-major précise que ces actions s’inscrivent dans le cadre de l’opération Dougoukoloko, destinée à renforcer la surveillance, le contrôle et la sécurisation du territoire national. Les opérations militaires se poursuivent sur l’ensemble du pays afin de traquer les groupes armés et de consolider la présence des forces de défense dans les zones sensibles.

Le Mali est confronté à une crise sécuritaire marquée par les attaques récurrentes de groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l’organisation Etat islamique en Afrique, qui sont appuyés par l’Algérie et l’Iran. A cette menace s’ajoutent les revendications indépendantistes dans le nord du pays, alimentant une instabilité persistante malgré les opérations militaires menées par les autorités.