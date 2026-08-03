Burkina Faso : Mahamadou Sana exhorte les FDS à renforcer leur cohésion et leur lien avec les populations

En visite de travail dans la région du Liptako et sous les directives du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, le ministre burkinabè de la Sécurité, Mahamadou Sana, a rencontré vendredi à Dori les différentes composantes des Forces de défense et de sécurité (FDS). Cette rencontre avait pour objectif d’encourager les unités engagées dans la lutte contre le terrorisme et de faire le point sur les défis sécuritaires de la région.

Face aux forces déployées sur le terrain, le ministre a insisté sur l’importance de renforcer la cohésion entre les différents corps des FDS. Selon lui, une meilleure coordination et une synergie d’action accrue demeurent essentielles pour répondre efficacement à la menace terroriste.

Mahamadou Sana a également appelé les forces de sécurité à entretenir une relation de confiance avec les populations. Il a souligné que la coopération des citoyens est indispensable pour recueillir des renseignements fiables, améliorer l’efficacité des opérations et consolider les progrès enregistrés en matière de sécurité.

Le ministre a salué les résultats obtenus par les forces engagées, estimant que leurs actions ont contribué à affaiblir les groupes armés terroristes. Il les a encouragées à poursuivre leurs efforts afin de créer les conditions d’un retour durable de la paix dans le Liptako.

Il s’est en outre félicité de la collaboration entre les Forces de défense et de sécurité et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Selon lui, cette complémentarité est devenue un atout majeur dans les opérations de sécurisation et participe aux succès enregistrés sur le terrain.

Réaffirmant la reconnaissance des plus hautes autorités du pays, Mahamadou Sana a rendu hommage aux FDS et aux VDP pour leur engagement et les sacrifices consentis dans la défense du territoire. Il s’est dit fier du travail accompli et des efforts déployés quotidiennement pour protéger les populations et favoriser le retour progressif de la paix dans la région, rapporte l’Agence d’information du Burkina (AIB).