Gambie : Un nouveau partenariat stratégique avec le Gabon

La Gambie et le Gabon ont franchi une nouvelle étape dans leurs relations diplomatiques avec la signature de quatre accords de coopération, vendredi à Banjul, à l’occasion de la visite d’État du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema.

Les textes ont été paraphés par les présidents Adama Barrow et Brice Clotaire Oligui Nguema, selon un communiqué de la présidence gabonaise relayé par l’Agence gabonaise de presse (AGP).

Le partenariat conclu comprend un accord-cadre de coopération, un texte instituant une Commission mixte de coopération, un accord exemptant de visa les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, ainsi qu’un mémorandum d’entente établissant un mécanisme de consultations politiques et diplomatiques entre les deux États.

D’après la présidence gabonaise, ces engagements traduisent la volonté des deux pays de développer une coopération pragmatique et axée sur des résultats concrets. Les domaines ciblés concernent notamment l’économie, le commerce, l’agriculture, le tourisme, la culture, la formation et le renforcement des compétences.

Pour Libreville, ce rapprochement devrait contribuer à diversifier ses partenariats économiques, attirer davantage d’investissements et stimuler les échanges commerciaux, tout en mettant en valeur les expertises nationales. Les autorités gabonaises estiment également que cette coopération offrira de nouvelles opportunités aux opérateurs économiques, favorisera le développement des compétences et encouragera la réalisation de projets communs porteurs de croissance, de création d’emplois et d’amélioration des conditions de vie des populations.

A l’issue de leurs entretiens, les présidents Adama Barrow et Brice Clotaire Oligui Nguema ont réaffirmé leur attachement aux principes de paix, de stabilité, de souveraineté des États, d’intégration régionale et de solidarité africaine. Ils ont également exprimé leur ambition de faire de ce partenariat un moteur de développement durable et de prospérité partagée au bénéfice des peuples gambien et gabonais.