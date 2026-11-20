La Haute Autorité de la communication (HAC) de Guinée a annoncé jeudi la suspension, « jusqu’à nouvel ordre », de la diffusion de la télévision publique burkinabè (RTB) sur l’ensemble du territoire national. Cette décision fait suite à la diffusion d’un éditorial critiquant la politique minière de Conakry et les opérations contre l’orpaillage clandestin.

Dans un document signé par son président, Boubacar Yacine Diallo, le régulateur guinéen justifie cette mesure par la diffusion d’un « commentaire éditorial hostile » à l’égard des autorités du pays.

Diffusé le 14 novembre, cet éditorial accusait le régime de Conakry de faire preuve de davantage de tolérance envers les grandes multinationales minières qu’envers les orpailleurs ouest-africains. Il était accompagné de plusieurs caricatures, dont certaines représentaient le président guinéen, Mamadi Doumbouya.

Depuis début novembre, la Guinée a intensifié ses opérations contre l’exploitation illégale de l’or, notamment dans la région aurifère de Siguiri, au nord-est du pays. Ces interventions ont entraîné le déplacement de dizaines de milliers d’orpailleurs, en majorité burkinabè.

Selon les autorités maliennes, environ 160.000 ressortissants ouest-africains ont été refoulés par les forces de sécurité guinéennes vers le Mali. Une partie d’entre eux a ensuite été rapatriée dans son pays d’origine. Le 14 novembre, 1.557 ressortissants ouest-africains arrêtés dans le cadre de ces opérations ont également été expulsés après avoir été jugés et condamnés à Conakry.

Quelques jours auparavant, des affrontements entre les forces de l’ordre et des orpailleurs avaient fait dix morts à Siguiri. Les personnes expulsées ont notamment été conduites à Kourémalé, localité située à la frontière entre la Guinée et le Mali.

Les autorités guinéennes justifient leur campagne par la nécessité de mettre fin à l’exploitation anarchique des ressources minières et de limiter les dégâts environnementaux. Au Burkina Faso, où la junte militaire place la souveraineté sur les ressources naturelles au cœur de son discours politique, l’éditorial de la RTB s’inscrit dans un contexte de tensions autour du traitement réservé aux travailleurs étrangers.

Pour de nombreux ressortissants ouest-africains, l’orpaillage constitue une source essentielle de revenus, dans un contexte marqué par la pauvreté et les conflits qui affectent plusieurs régions de la sous-région.