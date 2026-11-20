Le Bénin a officiellement demandé à la France la restitution de 35 biens culturels présumés spoliés durant la période coloniale et actuellement conservés au musée du Quai Branly, à Paris, a-t-on appris jeudi auprès du ministère béninois de la Culture.

Engagé depuis plusieurs années dans la bataille pour la récupération de son patrimoine, le pays d’Afrique de l’Ouest avait déjà obtenu, fin 2021, le retour de 26 trésors royaux d’Abomey, emportés par les troupes coloniales françaises au XIXe siècle.

Cette nouvelle requête, formulée à l’été 2025, porte sur 35 pièces, parmi lesquelles figure notamment une sculpture du dieu Gou ainsi que des armes anciennes. Les informations, révélées par le quotidien Le Monde, ont été confirmées à l’AFP par le ministère béninois de la Culture.

La demande doit désormais être examinée par un comité d’experts chargé de déterminer si les biens concernés remplissent les conditions prévues par la loi-cadre sur les restitutions coloniales, adoptée en mai 2026 après un parcours législatif mouvementé.

Ce texte introduit un nouveau mécanisme juridique permettant à l’État français de restituer des biens issus de la période coloniale sans devoir adopter une loi spécifique pour chaque dossier. Il déroge ainsi au principe d’inaliénabilité des collections publiques, qui constituait jusqu’ici un obstacle majeur aux restitutions.

Cette réforme concrétise l’un des engagements pris par Emmanuel Macron en 2017, lorsqu’il avait promis d’accélérer le retour des biens culturels africains acquis dans des conditions contestées durant la colonisation. La question concerne également plusieurs autres pays européens, notamment l’Allemagne et la Belgique.

Le musée du Quai Branly, directement concerné par la demande béninoise, abriterait quelque 79.000 objets provenant d’Afrique subsaharienne, selon un rapport publié en 2018. Sollicité par l’AFP, l’établissement n’avait pas réagi dans l’immédiat.

En France, les restitutions sont restées limitées malgré les engagements présidentiels. Le Sénégal a notamment récupéré en 2020 le sabre d’El Hadj Omar, tandis que le tambour parleur confisqué à la Côte d’Ivoire en 1916 a été restitué au pays début 2026.

Par ailleurs, la France s’est dotée de lois-cadres destinées à faciliter la restitution des restes humains conservés dans ses collections publiques ainsi que des biens spoliés par les nazis.