Près de 700.000 personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers en raison des affrontements entre les forces armées des régions Somali et de l’Oromia, dans le sud de l’Ethiopie, a annoncé jeudi l’organisation humanitaire britannique Islamic Relief. Les combats, qui durent depuis près d’un mois, ont provoqué une grave crise humanitaire.

Les violences ont éclaté fin octobre après le hissage du drapeau de la région Somali à Moyale, une ville frontalière avec le Kenya et administrée conjointement par les deux régions éthiopiennes.

Selon Islamic Relief, des affrontements à l’arme lourde ont encore été signalés lundi à Moyale. Le conflit se serait progressivement étendu dans un rayon de 300 kilomètres autour de la ville.

L’organisation fait état de 329.000 personnes déplacées dans la zone de Dawa, relevant de la région Somali, et de 359.798 autres dans le sud de l’Oromia. Les combats ont également entraîné la destruction de nombreuses habitations et perturbé le fonctionnement des services de santé.

« Il s’agit d’une crise humanitaire grave », a alerté Kedir Musema Hameza, responsable des programmes d’Islamic Relief en Éthiopie, appelant à mobiliser des financements d’urgence pour venir en aide aux populations affectées.

S’appuyant sur des sources locales, l’ONG indique que les combats ont cessé. Ces informations n’ont toutefois pas pu être vérifiées de manière indépendante par l’AFP. De son côté, l’organisation Acled, spécialisée dans le suivi des conflits armés, rapporte plusieurs morts depuis le début des violences, sans toutefois avancer de bilan précis.

Le gouvernement fédéral dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed, originaire de l’Oromia, n’a pas réagi à ces affrontements.

Deuxième pays le plus peuplé d’Afrique avec environ 130 millions d’habitants, l’Éthiopie reste confrontée à une instabilité sécuritaire persistante. Les différends territoriaux entre régions, dont les frontières ont été définies par la Constitution de 1995, alimentent régulièrement les violences.

Les forces fédérales combattent par ailleurs depuis plusieurs années des mouvements rebelles en Oromia et en Amhara, deux des régions les plus peuplées du pays, où des centaines de milliers de personnes ont déjà été déplacées. Dans le nord, de nouveaux affrontements ont également éclaté au Tigré après plusieurs mois de tensions.

A cette situation s’ajoutent les tensions croissantes avec l’Erythrée voisine, qui font craindre une nouvelle confrontation armée dans la région.