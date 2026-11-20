La Somalie a annoncé jeudi l’expulsion de l’ambassadeur des Émirats arabes unis (EAU) à Mogadiscio, accusant Abou Dhabi d’ingérence dans ses affaires intérieures et d’« agression manifeste » contre sa souveraineté. Les autorités émiraties ont dénoncé une décision « irresponsable », susceptible de fragiliser davantage les relations bilatérales.

Le Conseil des ministres somalien a accordé un délai de 72 heures au diplomate pour quitter le territoire, a indiqué le ministre de l’Information, Abdulfatah Qasim. Mogadiscio a également rappelé son ambassadeur à Abou Dhabi pour consultation.

Cette nouvelle escalade intervient dans un contexte de détérioration des relations entre les deux pays, notamment depuis la reconnaissance par Israël, fin décembre 2025, de l’indépendance du Somaliland, territoire séparatiste du nord de la Somalie. Mogadiscio soupçonne les Émirats d’avoir joué un rôle d’intermédiaire dans cette décision, qu’elle considère comme une atteinte à son intégrité territoriale. En réaction, le gouvernement somalien avait mis fin à l’ensemble de ses accords bilatéraux avec Abou Dhabi.

Mardi, le président Hassan Sheikh Mohamud avait vivement dénoncé les initiatives émiraties visant, selon lui, à renforcer les liens avec certains États fédérés somaliens afin d’affaiblir l’autorité du pouvoir central et de déstabiliser le pays.

Les relations entre Mogadiscio et plusieurs administrations régionales sont déjà tendues, notamment avec le Puntland et le Jubaland, qui contestent les réformes centralisatrices du président. Dans l’État du Sud-Ouest, les forces fédérales sont notamment intervenues pour écarter le gouverneur Abdiaziz Laftagareen, opposé à une réforme constitutionnelle ayant permis à Hassan Sheikh Mohamud de prolonger son maintien au pouvoir.

Le chef de l’État somalien a également accusé les Émirats d’avoir contribué à la fragmentation de la Libye et du Yémen, estimant qu’ils poursuivaient une stratégie similaire au Soudan et en Somalie. Abou Dhabi est par ailleurs accusé de soutenir les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) dans la guerre contre l’armée soudanaise, des allégations qu’il rejette.

Cette crise diplomatique intervient alors que la Corne de l’Afrique, zone stratégique bordant la mer Rouge, reste marquée par de fortes rivalités politiques et sécuritaires.