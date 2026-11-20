Les exportations de marchandises du Rwanda ont atteint 320,29 millions de dollars en septembre 2026, en hausse de 90,62 % par rapport à la même période de l’année précédente, selon les données publiées par l’Institut national de la statistique.

Cette forte progression est principalement portée par les exportations domestiques, dont la valeur a grimpé à 245,91 millions de dollars, contre 104,13 millions de dollars en septembre 2025, soit une augmentation de 136,17 %.

Les réexportations ont également contribué à cette dynamique, avec des recettes de 74,38 millions de dollars, en progression de 16,4 % sur un an. Cette catégorie concerne les marchandises importées au Rwanda avant d’être revendues sur les marchés internationaux.

Du côté des importations, la tendance est également à la hausse. Leur valeur s’est établie à 656,59 millions de dollars en septembre 2026, contre 562,77 millions en août, soit une progression mensuelle de 16,67 %.

Au total, le volume des échanges commerciaux du Rwanda a atteint 976,88 millions de dollars au cours du mois de septembre, enregistrant une hausse de 50,75 % par rapport à septembre 2025, selon la même source.