G5 Sahel : la coopération dans la lutte contre le terrorisme

Les dirigeants du G5 Sahel, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani (Mauritanie), Ibrahim Boubacar Keita (Mali), Mouhamedou Issoufou (Niger), Idriss Déby (Tchad) et Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), réunis mardi au sommet à Nouakchott, ont réaffirmé leur attachement à la consolidation de la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la poursuite des efforts militaires communs en partageant les renseignements et l’échange de moyens.

Lors de la conférence, les chefs d’Etat des pays du G5 Sahel ont reconnu l’existence d’une crise sans précédent dans la région et ont dénoncé la recrudescence des attaques terroristes au Sahel.

Ils ont également exprimé leur inquiétude vis-à-vis de la crise libyenne, rappelant les conséquences dramatiques de la crise libyenne sur la sécurité et la stabilité dans l’espace sahélien.

Dans le communiqué final qui a sanctionné leurs travaux, les chefs d’Etat ont salué la signature de l’accord pour un appui technique entre le G5 Sahel, l’Union européenne et l’organisation des Nations unies destiné à octroyer un appui opérationnel et logistique à la force militaire commune.

Les dirigeants du Sahel ont aussi lancé un appel aux partenaires et aux donateurs pour qu’ils débloquent les financements destinés à la sécurité et au développement.