Mauritanie : mise au point sur le Covid-19

Une réunion présidée par le Premier ministre, M. Ismail Bedda Cheikh Sidiya, a permis l’examen de l’état de la pandémie en Mauritanie, marquée par une stabilité depuis le 31 mars, ainsi que l’évaluation du niveau d’exécution sur le terrain des importantes mesures prises dans ce sens.

Une série de mesures ont été prises concernant essentiellement la mise en place des centres de confinement spécifiques aux sujets atteints, du matériels de diagnostic du virus ainsi qu’un programme d’appui matériel et financier, dont la mise en œuvre débutera dans les prochains jours.

Les opérations de « distributions anarchiques » faites par certains groupes n’ont aucun rapport avec les actions programmées par les autorités et affectent, dans la forme et dans le fond, l’effort public et les mesures d’envergure qui sont dans l’intérêt de tous les citoyens, selon le PM.

Pour le port des masques de protection, ils seront obligatoire des l’achèvement de la période de confinement général.