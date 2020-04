Burundi : concentré de terres rares

La compagnie minière Rainbow Rare Earths, active sur la mine burundaise Gakara, a exporté 100 tonnes de concentré de terres rares en mars, en hausse par rapport aux 75 tonnes de février, a annoncé la société. Ces terres rares sont utilisées dans l’industrie et les technologies de pointe.

« Au Burundi, l’impact de la pandémie de coronavirus s’est limité à la fermeture des frontières et aéroports, alors que l’importation et l’exportation de marchandises continuent d’être autorisées via la frontière terrestre avec la Tanzanie », a indiqué la compagnie minière dans un communiqué.

Les opérations ont donc pu se poursuivre presque normalement à la mine Gakara avec une production régulière depuis décembre et une croissance attendue en avril.