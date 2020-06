Burkina Faso: une dizaine de personnes tuées à Loroum 

Une dizaine de personnes dont une fillette et trois femmes ont été tuées entre Sollé et Ingané, vendredi et samedi, lors de deux attaques, a appris l’AIB auprès de sources sûres.

Une fillette et trois femmes ont été fauchées le samedi 27 juin 2020 sur l’axe Sollé-Ingané (Loroum, Nord), après le passage de leur charrette sur une mine.

La veille, sur le même axe, au moins six personnes dont des volontaires et un FDS (force sécuritaire de Burkina Faso), ont péri dans une embuscade.

Le Nord du Burkina Faso et plusieurs autres localités subissent régulièrement depuis 2016 des attaques attribuées à des terroristes.