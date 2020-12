Niger : cinq nouveaux permis de recherches pour l’exploration de l’or et métaux connexes

Le gouvernement nigérien a approuvé ce 11 décembre cinq nouveaux permis de recherches pour l’exploration de l’or et métaux connexes dans les départements de Bilma, Tchirozérine, Ingallde et Téra, situées dans les régions d’Agadez et de Tillabéri, au nord et à l’ouest du Niger.

Ces permis d’exploration, d’une durée de 3 ans, ont été accordés aux sociétés Transnationale d’Investissement, Entreprise Al-Djaram Sodja Sarlu et GCM International Sa.

Selon les termes de la convention, ces entreprises devront chacune investir au minimum 2 millions de dollars, soit 1,08 milliard FCFA, pour la réalisation des projets d’exploration.