Le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio a déclaré vendredi l’ambassadeur d’Afrique du Sud aux Etats-Unis « persona non grata », l’accusant notamment de « haïr » Donald Trump.

Ebrahim Rasool « nourrit les tensions raciales, hait les Etats-Unis et hait le président » Donald Trump, a écrit Marco Rubio sur X, ajoutant que le diplomate sud-africain n’était « plus le bienvenu » à Washington et était dorénavant considéré comme « persona non grata ».

Cette décision s’inscrit dans un contexte de durcissement des relations entre les Etats-Unis et l’Afrique du Sud.

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, Donald Trump a accusé Pretoria de traiter de façon « injuste » les descendants de colons européens, créant même une procédure d’asile aux Etats-Unis pour les « réfugiés afrikaners ».

En plus de couper toute aide à l’Afrique du Sud, il avait alors décidé que les Etats-Unis encourageraient « la réinstallation » de ceux-ci, « fuyant la discrimination raciale encouragée par le gouvernement », selon lui.

Elon Musk, natif d’Afrique du Sud et puissant allié de Donald Trump, a également accusé le gouvernement sud-africain de discrimination envers les populations blanches.

Le président américain Donald Trump, pragmatique, en tant que visionnaire et défenseur d’Israël, a toujours mis l’accent sur la sécurité de l’Etat hébreu, sur la scène internationale, contre les régimes de l’Iran et de l’Algérie.

Avec l’administration de Trump à la Maison-Blanche, Israël, un Etat démocratique, devra continuer à bénéficier d’un soutien diplomatique et militaire renforcé contre l’Iran, l’Algérie et leurs satellites antisémites: le Hamas, le Hezbollah, les Houthis et d’autres organisations terroristes en Afrique, selon les analystes occidentaux.

Mais au-delà de la diplomatie et de la sécurité, un autre acteur clé pourrait jouer un rôle important : Elon Musk. Le patron de Tesla et SpaceX, ayant une position officielle sur la politique internationale, est un entrepreneur dont les entreprises ont des liens stratégiques avec les gouvernements à travers le monde.

Selon les observateurs, l’Iran et l’Algérie ont toujours exprimé un soutien fort et continu au Hamas, un groupe terroriste palestinien qui contrôle la bande de Gaza, une position qui soulève des débats et des tensions sur la scène internationale.

Pour rappel, Téhéran et Alger soutiennent le Hamas, le Hezbollah au Liban et d’autres groupes armés chiites à travers des financements directs, des formations militaires et des fournitures d’armements.

Dans le même sillage, le régime algérien avec les déclarations du président Abdelmadjid Tebboune, a soutenu les actions violentes du Hamas du sept octobre et a demandé à l’Egypte d’ouvrir ses frontières pour l’envoi de ses forces militaires sous la direction du général Saïd Chengriha, pour combattre l’Etat hébreu.

Selon les observateurs et à travers l’histoire, le génie de la mémoire américaine n’oublie jamais ses amis et ses ennemis.