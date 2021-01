Burkina Faso : 460 millions de dollars de la BM  pour des projets de développement économique et social

La Banque mondiale (BM) vient d’approuver un financement de 460 millions de dollars US (247,9 milliards FCFA) en faveur du Burkina Faso, destiné au financement de projets de développement économique et social.

Cette enveloppe permettra plus spécifiquement de soutenir le financement de trois projets à fort impact dans le pays.

Il s’agit, pour le premier, du projet d’urgence de développement territorial et de résilience (PUDTR) dont « l’objectif est d’améliorer l’accès des populations aux infrastructures et services sociaux essentiels ».

S’arrogeant la plus grande part de l’enveloppe, soit 350 millions de dollars, le PUDTR qui va s’étendre sur 4 ans permettra notamment de financer le bitumage de 50 km de routes, la réhabilitation de 142 km de voiries et pistes, la construction de 1 200 km de pistes rurales et l’éclairage public de 40 km de voiries. Il vise également à financer la construction d’infrastructures éducatives, sanitaires et d’eau potable.