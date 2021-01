Coopération sécuritaire : Nairobi et Londres

Le Kenya et le Royaume-Uni ont signé un nouvel accord sécuritaire à Nairobi pour renforcer leur coopération bilatérale dans le domaine de la défense.

Cet accord paraphé par le secrétaire d’Etat britannique à la défense, Ben Wallace, et le secrétaire du cabinet du ministère de l’Intérieur et de la Coordination du gouvernement national du Kenya, Fred Matiang’i, a pour objectif d’actualiser le « pacte de sécurité » liant Nairobi et Londres et à donner un nouvel élan à la coopération sécuritaire en vue de relever les défis communs.

« Cet accord permettra aux deux pays de renforcer leur capacité à répondre plus efficacement aux divers défis de sécurité mondiaux. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec le Royaume-Uni pour atteindre cet objectif », a déclaré M. Matiang’i lors d’une conférence de presse conjointe à Nairobi.

Il a ajouté que Nairobi et Londres sont déterminés à approfondir leur coordination et leur collaboration dans la lutte contre le groupe terroriste d’Al-Shabaab, basé en Somalie.

« Il est important que les amis et alliés se soutiennent dans la tâche qui les attend. Nous sommes confrontés à la menace commune qu’est Al Shabab. Nous travaillons ensemble afin d’éradiquer cette menace ici au Kenya, mais aussi au Royaume-Uni, par l’intermédiaire de la communauté internationale, et même des Nations unies en Somalie », a souligné de son côté M. Wallace, en visite post-Brexit au Kenya.

Le gouvernement britannique a récemment promis une aide de plusieurs millions au Kenya pour aider notamment à lutter contre l’extrémisme dans la région. Un soutien financier qui contribuera aussi à œuvrer contre le changement climatique ainsi qu’à la mise en place de campagnes de vaccination contre la Covid-19, au Kenya et dans les pays en développement.