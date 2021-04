Tchad : situation « sous contrôle » après une incursion terroriste dans le nord

La situation dans le nord du Tchad est « entièrement sous contrôle » après une incursion terroriste dans la province du Tibesti, lors du jour de l’élection présidentielle, a assuré mardi le gouvernement tchadien.

« Plusieurs colonnes de véhicules, lourdement armés, en provenance de Libye, ont fait une incursion à l’intérieur du Tchad pour attaquer le poste frontalier de douane de Zouarké », dans la province du Tibesti, à environ 1.000 kilomètres de la capitale N’Djamena, indique un communiqué du porte-parole du gouvernement.

« Fixés et traités par l’aviation de l’armée de l’air tchadienne, les terroristes sont en débandade et pourchassés par nos vaillantes forces de défense et de sécurité », a affirmé le porte-parole.

L’armée tchadienne avait annoncé lundi que des terroristes ont fait une incursion dans le nord du Tchad dimanche, jour du scrutin présidentiel, précisant qu’ »une bande de terroristes a été repérée dans la zone de Zouarké dans la province de Tibesti ».

Le porte-parole de l’armée, Azem Bermandoa Agouna, a déclaré que ces assaillants « adoptent la stratégie d’évitement avec les forces de défense et de sécurité ».