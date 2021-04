Egypte : les trois terroristes suspectés du meurtre d’un copte ont été tués

Les trois terroristes d’un groupe jihadiste affilié à l’organisation Etat islamique (EI) impliqués dans l’exécution d’un copte dans la péninsule du Sinaï, en Egypte, ont été tués, a indiqué lundi le ministère égyptien de l’Intérieur.



« La sécurité nationale a reçu des renseignements concernant un groupe de terroristes impliqués dans l’exécution de Nabil Habashi (…) dans le Nord-Sinaï (et) ayant l’intention de mener des actions hostiles contre des maisons et des lieux de culte de citoyens coptes », a-t-il indiqué dans un communiqué.



Les trois meurtriers ont été tués lors d’une « fusillade intense » avec les forces de sécurité égyptiennes, a-t-il poursuivi, sans plus de détail.

Une ceinture d’explosifs et une grenade ont été retrouvées en leur possession, a indiqué le ministère, ajoutant que d’autres membres présumés de la cellule jihadiste ayant exécuté Nabil Habashi étaient toujours recherchés.

Nabil Habashi Salama avait été enlevé il y a cinq mois par « des éléments takfiris ».



La vidéo publiée samedi par les terroristes sur l’assassinat du chrétien, montre également l’exécution par balle de deux jeunes présentés comme étant des membres de la tribu locale des Tarabine. Les jihadistes les accusaient d’avoir pris part à des combats au côté de l’armée égyptienne.