Somalie: Six personnes tuées dans des violences à Mogadiscio

Six personnes dont trois civils, deux policiers et un combattant de l’opposition, ont été tuées dans des affrontements entre les forces pro-gouvernementales et les combattants pro-opposition, selon un bilan de la police lundi.

Ces incidents surviennent après le vote parlementaire du 12 avril d’une loi qui prolonge le mandat de deux ans du président actuel Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, dans l’attente de l’organisation d’un scrutin.

Des milliers d’habitants de la capitale somalienne continuent de fuir les combats à Mogadiscio devenu le théâtre des affrontements entre les forces sécuritaires du président Mohamed Abdullahi Mohamed et l’opposition.