RDC : point de situation des Forces armées de la République Démocratique du Congo  (FARDC)

Les Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), ont récupéré après d’intenses combats plusieurs localités autrefois sous contrôle de l’ennemi et de nombreux cas de reddition ont été enregistrés dans les provinces de l’Ituri et du Sud-Kivu, selon l’agence presse congolaise.

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Décentralisation, Sécurité et Affaires Coutumières a fait le point sur la poursuite des opérations en Ituri et dans le Nord-Kivu.

De nombreux cas de reddition des miliciens ont été enregistrés et plusieurs localités jadis sous le contrôle de l’ennemi ont été récupérées par les Forces Armées de la République Démocratique du Congo.

En Ituri, les Forces Armées de la République Démocratique du Congo ont, après d’intenses combats ces derniers jours, récupéré 08 localités occupées par les miliciens FPIC/Chini Ya Kilima, notamment Nyakasi 1, 2 et 3 ainsi que Sililo et Baiya, situées respectivement dans les Chefferies de Mobala et Bahemba dans le territoire d’Irumu.

Ces offensives des forces armées contre les miliciens s’intensifient également dans le territoire de Djugu.

Au Sud-Kivu, le seigneur de guerre « Raïa Mutomboki » Mabuli Mwanadamu, s’est rendu aux forces armées le 18 mai 2021, à Ninja, dans le territoire de Kabare, avec 35 combattants armes et munitions.

Réagissant au point sur la reddition, le Chef du Gouvernement a salué l’engouement observé ces derniers jours à la suite de la proclamation de siège. Il a évoqué la nécessité de travailler à mettre en place le cadre légal qui permettra la fusion des Programmes de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) et de Stabilisation et de Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC) et en faire un programme de Désarmement, Démobilisation, Réinsertion Communautaire et Stabilisation (DDRCS). Ainsi, le processus de réinsertion pourra accompagner immédiatement les opérations militaires.

Dans le même ordre, la Commission gouvernementale ad hoc placée sous la direction du Ministre d’Etat, Ministre du Budget a été chargée de préparer la riposte humanitaire dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu. L’action humanitaire se déploiera rapidement pour prendre en charge les populations déplacées et répondre aux situations urgentes. Le Ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants a, pour sa part, brossé la situation générale par zone de défense. En dehors des faits mentionnés par son collègue de l’Intérieur, spécifiquement dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, la situation est sous contrôle.

Il a fait le rapport de l’opération de bouclage effectué le 16 mai dernier au Camp Kokolo.

Plusieurs arrestations ont été opérées, des armes saisies et des expulsions exécutées. 257 personnes ont été interpellées, 17 armes de guerre individuelles et 56 machettes et autres armes blanches saisies.

31 familles de civils irrégulièrement installées dans ce camp ont été déguerpies. La Ministre d’Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux a informé le Conseil que des personnes interpellées, seules 25 ont été retenues parce qu’ayant des antécédents judiciaires connues et identifiées comme des bandits, communément appelés Kuluna. Ces personnes seront transférées au Service National à Kanyama Kasese. Construit à l’époque coloniale pour une population d’environ 16.000 hommes, le Camp Kokolo héberge actuellement plus de 40.000 personnes.

Cette situation nécessite des solutions à court et moyen termes afin de soulager les conditions d’hébergement dans ce camp comme dans toutes les autres garnisons du pays. Le Ministre de la Défense a affirmé que des études de faisabilité sont en cours et qu’une fois achevées, leurs conclusions seront présentées au Conseil des Ministres.