ONU : 2 pays africains au Conseil de sécurité

Le Gabon et le Ghana ont été élus membres non permanents du conseil de sécurité le vendredi pour un mandat de deux ans.

Les nouveaux membres prendront leurs nouvelles responsabilités le 1er janvier 2022 et quitteront le conseil le 31 décembre 2023.

Avec l’Albanie, le Brésil, les Emirats arabes unis, ils vont remplacer les membres non permanents sortants, à savoir l’Estonie, le Niger, Saint-Vincent-et-les Grenadines, la Tunisie et le Vietnam.

Selon les résultats annoncés par Volkan Bozkir, l’actuel président de l’Assemblée générale, lors du vote de vendredi, le Ghana a reçu 185 voix, le Gabon 183 voix, le Brésil 181 voix, les Emirats arabes unis 179 voix et l’Albanie 175 voix.

Parmi les cinq membres nouvellement élus, l’Albanie est le seul pays qui n’a jamais siégé au Conseil de sécurité, tandis que le Brésil a été élu 10 fois. Le Conseil de sécurité compte 15 membres, dont cinq permanents : la Chine, les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Les 10 sièges non permanents du conseil sont attribués par région géographique, cinq étant remplacés chaque année. Les cinq pays nouvellement élus représentent l’Afrique, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et les Caraïbes et l’Europe de l’Est. Le groupe Europe occidentale et autres Etats ne s’était porté candidat à aucun siège cette année, car ses deux sièges, actuellement détenus par l’Irlande et la Norvège, font l’objet d’un vote tous les deux ans. Le Conseil de sécurité est considéré comme l’organe le plus puissant des Nations unies. Chargé de maintenir la paix et la sécurité internationales, il peut prendre des décisions juridiquement contraignantes et a le pouvoir d’imposer des sanctions et d’autoriser le recours à la force.