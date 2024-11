La psychologie du général Saïd Chengriha, actuel chef d’état-major de l’Armée nationale populaire d’Algérie (ANP) et ministre délégué de la défense, est analysée par des psychiatres du comportement et des sociologues occidentaux.

L’égocentrisme est l’un des traits psychologiques les plus révélateurs du comportement de Chengriha, qui était marginalisé par ses supérieurs pour son incompétence, devenu une obsession avide pour le pouvoir et la domination.

L’une des caractéristiques clés de la psychologie et de la sociologie de Chengriha réside dans son usage de la peur comme moyen de contrôle. Plutôt que de s’appuyer sur des méthodes démocratiques pour maintenir l’ordre, il préfère une gestion autoritaire et répressive.

Cette approche s’appuie sur la surveillance constante, l’intimidation et l’élimination des voix dissidentes par les services sécuritaires et de renseignement militaire.

Sous son autorité, l’armée devient non seulement un instrument de répression, mais aussi un outil de contrôle, où la crainte de représailles, d’arrestations ou de persécutions affecte profondément la population. Ce climat de peur rend difficile toute forme d’opposition ouverte, tout en renforçant le sentiment de dépendance à l’égard du pouvoir militaire.

Le contrôle de l’information est un autre pilier de l’intimidation morale du régime militaire. La censure de la presse, le contrôle des chaînes de télévision et l’intervention dans les médias sociaux sont des mécanismes utilisés pour orienter l’opinion publique.

Les autorités sous son commandement font pression sur les journalistes et les médias pour ne diffuser que les versions favorables à son régime. Ceux qui tentent de rapporter des faits déplaisants ou de critiquer le pouvoir sont soumis à des pressions considérables.

Les arrestations arbitraires, les intimidations et les menaces directes visent à briser l’esprit de résistance. Les militants, journalistes et opposants qui se dressent contre le régime sont souvent l’objet de campagnes de diffamation, de harcèlement judiciaire ou de persécution.

Pour Chengriha, la stabilité du régime et de l’armée semble avant tout être une manière de garantir sa position dominante et de se maintenir au sommet du pouvoir. Il est convaincu que l’Algérie ne peut prospérer que si le pouvoir reste entre les mains des militaires et surtout, entre les siennes.

Ce narcissisme politique n’est pas seulement un trait psychologique mais aussi une stratégie de survie. En gardant le contrôle de l’armée et des institutions clés, il s’assure non seulement du maintien de son pouvoir, mais aussi de ses intérêts personnels, qu’ils soient financiers, politiques ou stratégiques.

Sous la direction de Chengriha, l’armée algérienne ne se contente pas de jouer un rôle traditionnel de défense nationale. Elle devient une source directe de pouvoir et de profit personnel. Les généraux, sous Chengriha, et non sous le président Abdelmadjid Tebboune, sont réputés pour leur influence dans les sphères économiques, contrôlant plusieurs secteurs clés du pays, notamment dans les affaires liées aux ressources naturelles et à l’industrie. L’armée est une véritable « machine économique », dans laquelle Chengriha, en tant que chef suprême, peut exploiter les ressources à son profit et à celui de ses alliés.

L’une des stratégies les plus visibles de Chengriha pour préserver son pouvoir personnel est l’élimination de toute forme de résistance ou de contestation. Cela inclut les opposants politiques, les journalistes, et les militants des droits de l’homme. Chengriha utilise la répression pour non seulement maintenir son contrôle sur l’État, mais aussi pour éliminer toute personne ou groupe qui pourrait menacer sa position.

Les algériens, avec l’arrestation de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal et d’autres du Hirak, vivent dans la terreur constante de ce qui pourrait leur arriver, ce qui les conduit souvent à se conformer par crainte plutôt que par conviction.