Ghana : ‘’Value Maximisation Plan » du pétrole

La firme pétrolière Tullow Oil a annoncé un plan d’investissement de 4 milliards dollars dans ses actifs pétroliers au Ghana sur une période de 10 ans.

Principal opérateur des champs emblématiques TEN et Jubilee, la compagnie, avec les autres parties prenantes comme Kosmos, Andarko, GNPC (Ghana National Petroleum Corporation) et Petro SA, a indiqué que le programme vise à accroître la production de pétrole et de gaz naturel sur ces gisements, mais également à poursuivre l’exploration de nouveaux puits sur ces sites.

Baptisé ‘’Value Maximisation Plan », le programme qui a démarré depuis le mois d’avril dernier, devrait permettre au pays d’exploiter tout le potentiel de ces champs réputés abriter 2,6 milliards de barils de brut et dont l’exploitation n’a pas encore atteint la vitesse de croisière, a expliqué Rahul Dhir, le directeur général de Tullow Oil qui a rencontré la presse locale en fin de semaine.