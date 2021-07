Ouganda : projet pilote d’énergie durable et intégrée

La compagnie nationale d’électricité d’Ouganda (Umeme) vient de lancer un projet pilote utilisant une approche énergétique durable et intégrée pour assurer un accès universel à l’énergie en Ouganda.

Le projet, appelé Utilities 2.0 Twaake, est conçu pour réduire de moitié le coût moyen des connexions au réseau grâce à une énergie propre, a déclaré à la presse le PDG d’Umeme, Selestino Babungi, expliquant que le projet combine des technologies centralisées et décentralisées, notamment des systèmes solaires domestiques, des mini-réseaux, des réseaux et des systèmes de réseaux intelligents.

Toutes ces technologies sont combinées dans un réseau énergétique intelligent et interactif capable de fournir des solutions énergétiques propres et de réduire la pauvreté énergétique. En outre, le projet pilote devrait créer des emplois et améliorer les revenus dans les deux villages où il a été déployé.