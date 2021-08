Le Caire : Coopération militaire entre l’Egypte et l’IRAK

Le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi s’est entretenu samedi avec le ministre irakien de la Défense Juma Inad Saadoun de la coopération militaire entre les deux pays, a indiqué la présidence égyptienne dans un communiqué.

Tenue dans la capitale égyptienne, Le Caire, la rencontre a porté sur “la coopération militaire entre les deux pays, y compris les programmes de formation conjoints, l’échange d’expertises et le renforcement des capacités”, mais aussi sur un certain nombre de questions arabes et régionales d’intérêt commun, a précisé le porte-parole de la présidence égyptienne Bassam Rady.

Le chef de l’État égyptien a réaffirmé la volonté de son pays de coopérer avec l’Irak dans tous les domaines et de le soutenir dans sa lutte contre le terrorisme, selon la même source.